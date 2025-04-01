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Взносы на капитальный ремонт в Башкирии подорожают более чем в 1,5 раза

В Башкирии повысили взносы на капремонт на 63%

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление, согласно которому с 1 мая этого года повысятся взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.

В настоящее время минимальный размер взноса составляет 7,46 рубля за квадратный метр для домов до шести этажей и 8,1 рубля для домов выше шести этажей. Однако ровно через месяц эти суммы вырастут до 12,5 и 13,2 рубля соответственно.

Последний раз взносы на капремонт в Башкирии индексировали в январе 2022 года. В МинЖКХ объяснили необходимость повышения ростом инфляции, удорожанием строительных материалов и увеличением стоимости строительно-монтажных работ.

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