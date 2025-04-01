Взносы на капитальный ремонт в Башкирии подорожают более чем в 1,5 раза

В настоящее время минимальный размер взноса составляет 7,46 рубля за квадратный метр для домов до шести этажей и 8,1 рубля для домов выше шести этажей. Однако ровно через месяц эти суммы вырастут до 12,5 и 13,2 рубля соответственно.