Взносы на капитальный ремонт в Башкирии подорожают более чем в 1,5 раза

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление, согласно которому с 1 мая этого года повысятся взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.
В настоящее время минимальный размер взноса составляет 7,46 рубля за квадратный метр для домов до шести этажей и 8,1 рубля для домов выше шести этажей. Однако ровно через месяц эти суммы вырастут до 12,5 и 13,2 рубля соответственно.
Последний раз взносы на капремонт в Башкирии индексировали в январе 2022 года. В МинЖКХ объяснили необходимость повышения ростом инфляции, удорожанием строительных материалов и увеличением стоимости строительно-монтажных работ.
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