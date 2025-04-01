В Иркутской области стартовала запись детей в первый класс

В Иркутской области начался прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Школы будут принимать документы от родителей до 30 июня от тех, кто проживает на закрепленной территории, а также от семей, имеющих первоочередное или преимущественное право на зачисление. С 6 июля по 5 сентября родители смогут подавать заявления независимо от места проживания. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Заявку на прием в первый класс можно подать несколькими способами: лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также через портал «Госуслуги».
С 1 апреля вступили в силу изменения федерального закона об образовании, согласно которым иностранные граждане и лица без гражданства могут быть приняты на обучение в школы только при наличии документа, подтверждающего законность их нахождения на территории России. Кроме того, они должны пройти бесплатное тестирование на знание русского языка.
Тестирование будет проводиться в устной и письменной формах для всех классов, кроме первого, где будет применяться только устная форма. Успешное прохождение тестирования является обязательным условием для зачисления. В случае неудачи родителям предложат организовать дополнительное обучение русскому языку. Повторное тестирование возможно не ранее чем через три месяца.