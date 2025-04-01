В Иркутской области стартовала запись детей в первый класс

В Иркутской области начался прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Школы будут принимать документы от родителей до 30 июня от тех, кто проживает на закрепленной территории, а также от семей, имеющих первоочередное или преимущественное право на зачисление. С 6 июля по 5 сентября родители смогут подавать заявления независимо от места проживания. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.