В Ростовской области снизили стоимость проезда на речных судах «Валдай»

С 1 апреля в Ростовской области по маршруту Ростов-на-Дону — Азов вновь начали курсировать пассажирские речные суда. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
— Начало навигации — всегда событие. Уже сегодня, в 9:40 утра, от причала в Ростове должен был отправиться первый рейс «Валдая» в Азов. К концу недели добавятся рейсы в Семикаракорск с остановкой в станице Багаевской, — рассказала Алена Беликова.
Глава донского минтранса добавила, что в этом году базовый тариф на речные перевозки собираются снизить. Если в 2024 году стоимость одной поездки по направлению Ростов — Азов превышала 400 рублей, то в этом году плата опустится до 380 рублей. На маршрутах в Семикаракорск билеты будут стоить 790 рублей вместо 900.
— По просьбам жителей тариф будет действовать постоянно — и в будние дни, и в выходные, и в праздники, — прокомментировала Алена Беликова.
Напомним, на сегодняшний день судоходная пассажирская компания «Дон» располагает двумя судами на подводных крыльях «Валдай-45Р». К лету ожидают поставку «Метеора-120». Также в этом году на новых маршрутах должны построить четыре причала. В будущем суда намерены пустить в Таганрог, станицы Романовскую, Старочеркасскую и Пухляковскую.
Напомним, в советские годы речные пассажирские перевозки были визитной карточкой региона. Первые суда на подводных крыльях начали ходить по Дону в 1960 году. Регулярные перевозки прекратились более 30 лет назад. В 2023 году для возрождения водных маршрутов создали СПК «Дон» и закупили новые суда.