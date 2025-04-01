В Ростовской области снизили стоимость проезда на речных судах «Валдай»

Глава донского минтранса добавила, что в этом году базовый тариф на речные перевозки собираются снизить. Если в 2024 году стоимость одной поездки по направлению Ростов — Азов превышала 400 рублей, то в этом году плата опустится до 380 рублей. На маршрутах в Семикаракорск билеты будут стоить 790 рублей вместо 900.