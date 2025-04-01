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В Петербурге открылся музей бомжей

Музей бомжей в Петербурге принял первых посетителей.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Музей бомжей открылся во вторник в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.

Первая группа посетителей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, которая рассказала о зарождении бродяжничества в России и его дальнейшей эволюции.

В числе экспонатов можно увидеть не только фигуру странника XIV века, но и инсталляцию, которая изображает петербургского бездомного интеллигента на трубах теплотрассы, а также фигуру бомжа в советском отделении милиции.

Музей, который находится в подвальном помещении площадью около 130 квадратных метров на Гороховой улице, пока обслуживает только экскурсии, их продолжительность — около часа.

Как рассказал РИА Новости инициатор проекта Антон Бородин, в дальнейшем планируется организовать и индивидуальное посещение.

Ранее организаторы нового музея рассказывали РИА Новости, что его открытие преследует, в первую очередь, историко-познавательные цели, и проведение «каких-либо сомнительных перформансов» не планируется. При этом настоящих лиц без определенного места жительства бесплатно пускать в музей не будут.

Организаторы проекта называют музей антологией бродяжничества и исследованием «на стыке истории, социологии и антропологии».