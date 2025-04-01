Почти 198 тыс. жителей Челябинской области установили самозапрет на кредиты

По данным Объединенного кредитного Бюро, за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 млн россиян.
Подавляющее большинство граждан — 91,5% — выбирают формат полного запрета на кредиты. Запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 4%.
За месяц 129,5 тыс. граждан направили заявления на снятие самозапрета.
Лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва — 962 тыс. заявлений.
В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли также: Московская область — 621,9 тыс., Санкт-Петербург — 475,4 тыс., Башкортостан — 271,6 тыс., Свердловская область — 259,2 тыс., Краснодарский край — 253,2 тыс., Татарстан — 220,2 тыс., Челябинская область — 197,9 тыс., Новосибирская область — 184,6 тыс., Нижегородская область — 175,6 тыс. самозапретов.