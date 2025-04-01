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В Краснодаре три улицы остались без воды из-за аварии

Порыв трубопровода произошел в Карасунском округе Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре три улицы остались без холодной воды из-за аварии. Поломка произошла в Карасунском округе днем 1 апреля.

«Причина отключения — порыв трубопровода диаметром 100 мм, сталь», — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара.

Без водоснабжения временно остались жители улиц Селезнева, Ставропольской и Стасова.

В настоящее время на месте поломки работает бригада специалистов. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Краснодаре с начала 2025 года в рамках соцпрограммы газифицировано 437 домов. В 2024 году в краевом центре было газифицировано более 2 тысяч помещений.