В Краснодаре три улицы остались без воды из-за аварии

В Краснодаре три улицы остались без холодной воды из-за аварии. Поломка произошла в Карасунском округе днем 1 апреля.
«Причина отключения — порыв трубопровода диаметром 100 мм, сталь», — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара.
Без водоснабжения временно остались жители улиц Селезнева, Ставропольской и Стасова.
В настоящее время на месте поломки работает бригада специалистов. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Краснодаре с начала 2025 года в рамках соцпрограммы газифицировано 437 домов. В 2024 году в краевом центре было газифицировано более 2 тысяч помещений.