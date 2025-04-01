В Москве появился кофе на березовом соке

Состав напитков не держат в тайне. Так, в «Березы в цвету» входят березовый сок, кофейный концентрат, сахарный сироп, фирменная сырная пена и лед, в бамбл «Береза» — березовый сок, кофейный концентрат, сок лайма, сахарный сироп и лед, а в «Слезки» — березовый сок, лед и сырная пена.