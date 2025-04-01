В Москве появился кофе на березовом соке

В меню московской сети кофеен появились необычные позиции — напиток «Береза в цвету», бамбл «Береза» и кулер «Слезки березки». На сайте они представлены под заголовком «Березовый вайб».
Состав напитков не держат в тайне. Так, в «Березы в цвету» входят березовый сок, кофейный концентрат, сахарный сироп, фирменная сырная пена и лед, в бамбл «Береза» — березовый сок, кофейный концентрат, сок лайма, сахарный сироп и лед, а в «Слезки» — березовый сок, лед и сырная пена.
Цена за 300 миллилитров напитка составляет 270 рублей, а еще за 40 рублей можно добавить любой сироп.
Ранее рассказали, когда можно собирать березовый сок и чем он полезен.