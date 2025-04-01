210 лет назад родился канцлер Отто фон Бисмарк

«Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя», — чаще всего эту вымышленную цитату приводят в таком виде, но опционально «русских» могут заменять на «славян». Бисмарк успел хорошо познакомиться с Россией в бытность службы послом в Санкт-Петербурге. Важно понимать, что он разделял понятия Российского государства и русского народа — славянского этноса, носителя традиций и языка. К русским он относился формально с симпатией, но вряд ли природа этой симпатии могла бы понравиться русским националистам, и уж точно от них, как от этноса, не исходила угроза для Германии.