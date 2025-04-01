В Омске запущен Telegram-бот для жалоб на нарушителей правил проката электросамокатов

В Омске работает единственный оператор проката в городе. Сервис ввел ряд ограничений на их использование. Запрещено оставлять самокаты на детских и спортивных площадках, во дворах и у памятников. Нарушение ПДД, включая езду на красный свет, катание вдвоем и управление в нетрезвом виде, также карается штрафами. Все эти нарушения будут отслеживаться специалистами сервиса.