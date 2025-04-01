В Омске запущен Telegram-бот для жалоб на нарушителей правил проката электросамокатов

В Омске открыли специальный чат-бот для омичей, через который можно отправить фото или видео нарушений, связанных с использованием самокатов. Это может быть правило парковки, нарушение при проезде перекрестков или грубая езда.
Омичи могут пожаловаться и прикрепить информацию по ссылке. На нарушителей может быть наложен штраф, либо ему будет заблокирована возможность оплатить поездку.
В Омске работает единственный оператор проката в городе. Сервис ввел ряд ограничений на их использование. Запрещено оставлять самокаты на детских и спортивных площадках, во дворах и у памятников. Нарушение ПДД, включая езду на красный свет, катание вдвоем и управление в нетрезвом виде, также карается штрафами. Все эти нарушения будут отслеживаться специалистами сервиса.
Штрафы за нарушение правил проката составляют от 500 до 1000 рублей. А всего в Омске на специальных парковках с начала сезона размещены 2 тысячи самокатов.