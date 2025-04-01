Очевидцы сообщают об эвакуации в стоматологической поликлинике в Перми

Днём 1 апреля один из жителей Перми рассказал perm.aif.ru об эвакуации в медицинском учреждении по улице Студенческой. По словам пермяка, из здания городской стоматологической поликлиники № 2 вывели посетителей и персонал из-за сообщения о минировании.