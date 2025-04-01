Очевидцы сообщают об эвакуации в стоматологической поликлинике в Перми

Очевидцы сообщили perm.aif.ru об эвакуации, которая случилась в стоматологической поликлинике № 2 в Перми.
Днём 1 апреля один из жителей Перми рассказал perm.aif.ru об эвакуации в медицинском учреждении по улице Студенческой. По словам пермяка, из здания городской стоматологической поликлиники № 2 вывели посетителей и персонал из-за сообщения о минировании.
«Поступило сообщение о минировании здания стоматполиклиники на Студенческой. Кто туда, если собрался — не торопитесь», — поделился с perm.aif.ru пермяк Владимир.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в минздраве Пермского края. В министерстве подтвердили факт эвакуации и её причину.
«В связи с появлением информации о минировании поликлиники, весь персонал и пациенты были незамедлительно выведены из здания. После проверки выяснилось, что информация оказалась ложной», — рассказали perm.aif.ru в министерстве здравоохранения Пермского края.
После подтверждения о безопасности здания поликлиника возобновила свою работу.
Напомним, накануне, 31 марта, эвакуация из-за ложных сообщений о минировании произошла также в РЭУ имени Плеханова в Перми.