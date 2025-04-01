Омичам рассказали, где запретят кататься на электросамокатах

Для безопасности пассажиров в городе выделили «медленные зоны» — участки с высоким пешеходным трафиком. В них самокаты будут автоматически замедляться до 15 километров в час. Такие зоны будут располагаться:
- На бульваре имени Василия Сафонова;
- В Парке Юннатов;
- В сквере имени Серова;
- В парке имени 300-летия Омска.
Полностью запретят движение на самокатах в сквере имени Дзержинского и в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы. При этом пользователям не придётся самим уменьшать скорость в этих зонах. Электросамокаты оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться на определенных участках.
В сервисе также отметили, что МТС Юрент планирует вместе с администрацией города разработать и подписать соглашение, в котором пропишет четкие правила работы сервиса в городе и регламенты сотрудничества.