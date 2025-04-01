Омичам рассказали, где запретят кататься на электросамокатах

Полностью запретят движение на самокатах в сквере имени Дзержинского и в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы. При этом пользователям не придётся самим уменьшать скорость в этих зонах. Электросамокаты оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться на определенных участках.