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Госавтоинспекция просит свердловских водителей пока не менять шины

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области призывает водителей не торопиться менять шины на летние.

Соответствующая информация размещена в социальных сетях ведомства.

«Весеннее солнце постепенно прогревает воздух, но ночные заморозки всё ещё представляют опасность, создавая условия для гололёда на дорогах, — сообщили в ведомстве. — Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям воздержаться от перехода на летние шины до стабилизации ночной температуры на уровне +5 градусов и выше».

В Госавтоинспекции напоминают, что даже в мае в Свердловской области могут быть резкие похолодания и снегопады. Летняя резина в таких условиях повышает риск аварий.

В ведомстве советуют дождаться устойчивого тепла, а после этого менять зимнюю резину на летнюю.

«МК-Урал» ранее писал, что еще неделю назад в Свердловскую область приходил холодный фронт.

В регионе наблюдалось усиление ветра до 20 метров в секунду.