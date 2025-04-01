Госавтоинспекция просит свердловских водителей пока не менять шины

Соответствующая информация размещена в социальных сетях ведомства.
«Весеннее солнце постепенно прогревает воздух, но ночные заморозки всё ещё представляют опасность, создавая условия для гололёда на дорогах, — сообщили в ведомстве. — Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям воздержаться от перехода на летние шины до стабилизации ночной температуры на уровне +5 градусов и выше».
В Госавтоинспекции напоминают, что даже в мае в Свердловской области могут быть резкие похолодания и снегопады. Летняя резина в таких условиях повышает риск аварий.
В ведомстве советуют дождаться устойчивого тепла, а после этого менять зимнюю резину на летнюю.
«МК-Урал» ранее писал, что еще неделю назад в Свердловскую область приходил холодный фронт.
В регионе наблюдалось усиление ветра до 20 метров в секунду.