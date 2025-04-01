Госавтоинспекция просит свердловских водителей пока не менять шины

«Весеннее солнце постепенно прогревает воздух, но ночные заморозки всё ещё представляют опасность, создавая условия для гололёда на дорогах, — сообщили в ведомстве. — Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям воздержаться от перехода на летние шины до стабилизации ночной температуры на уровне +5 градусов и выше».