В Иркутске семьям бойцов СВО передали ордена Мужества

В Иркутске мэр города Руслан Болотов передал семьям бойцов СВО госнаграды. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, ордена Мужества были вручены родственникам 11 сибиряков, удостоенных этой высокой награды посмертно. Среди них: Владимир Бурдин, Василий Воронухин, Константин Горпашин, Илья Краснов, Алексей Куликов, Геннадий Парфенов, Михаил Пермяков, Юрий Хусаинов, Карен Погосян, Александр Шеховцев и Андрей Кузнецов.
— Мы отдаем дань глубокого уважения подвигу наших бойцов. Знаете, невозможно говорить формальные вещи, когда приносишь соболезнования. Но хочу, чтобы вы понимали: мы искренне разделяем вашу боль. И, конечно же, сделаем все, чтобы вы не чувствовали себя забытыми, — отметил мэр города Руслан Болотов.
В городе активно ведётся работа по увековечиванию памяти героев. На школах, где они учились или где сейчас учатся их дети, появляются мемориальные доски. Скоро выйдет первый том Книги памяти, посвященной погибшим защитникам Отечества.