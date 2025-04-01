В Иркутске семьям бойцов СВО передали ордена Мужества

— Мы отдаем дань глубокого уважения подвигу наших бойцов. Знаете, невозможно говорить формальные вещи, когда приносишь соболезнования. Но хочу, чтобы вы понимали: мы искренне разделяем вашу боль. И, конечно же, сделаем все, чтобы вы не чувствовали себя забытыми, — отметил мэр города Руслан Болотов.