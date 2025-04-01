В калининградских лесах появились топи

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Черняховске приступили к работам по мелиорации каналов. Улучшением занимается новый бульдозер Shantui. Сейчас на территории проходят подготовительные работы по расчистке русла и приканальной полосы канала Д-3 от растительности.