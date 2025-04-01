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В калининградских лесах появились топи

Власти Калининградской области отметили заболачивание лесов в регионе.

Топи начали появляться даже в самых высоких точках области.

Министр природы и экологии Калининградской области Оксана Астахова рассказала, что теперь мелиоративные работы не проводятся в Рослесхозах, что и приводит к образованию болотистой местности, сообщает «Калининград.ру».

Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что работы возобновят.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Черняховске приступили к работам по мелиорации каналов. Улучшением занимается новый бульдозер Shantui. Сейчас на территории проходят подготовительные работы по расчистке русла и приканальной полосы канала Д-3 от растительности.