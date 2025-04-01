Омичи неохотно устанавливают самозапреты на кредиты

Напомним, что 20 февраля 2024 года, Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении закон, по которому в РФ в 2025 году заработает самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов.
Это означает, что любой человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют на его имя кредит, и добровольно отказаться от возможности заключать договоры кредита и займа.
По данным Объединенного кредитного Бюро (ОКБ), за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 млн россиян. Омская область за первые десять дней работы сервиса оказалась на 22 месте из 30 с результатом 68 279. По мнению автора, это говорит о том, что омичи неохотно устанавливают самозапрет на кредиты.
Лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962,0 тыс. самозапретов. При этом за месяц 129,5 тыс. россиян направили заявления на снятие самозапрета. Доля таких заявлений составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов.
Отметим, что в 2024 году жители Омской области набрали кредитов на общую сумму около 390,084 млрд рублей, что на 19,55 млрд рублей больше, чем в предыдущем году. Это увеличение произошло несмотря на снижение объемов потребительского кредитования, вызванное повышением ключевой ставки и ужесточением требований к заемщикам. Просроченная задолженность по кредитам в регионе составила 4%, что соответствует уровням предыдущих лет.