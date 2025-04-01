Омичи неохотно устанавливают самозапреты на кредиты

Отметим, что в 2024 году жители Омской области набрали кредитов на общую сумму около 390,084 млрд рублей, что на 19,55 млрд рублей больше, чем в предыдущем году. Это увеличение произошло несмотря на снижение объемов потребительского кредитования, вызванное повышением ключевой ставки и ужесточением требований к заемщикам. Просроченная задолженность по кредитам в регионе составила 4%, что соответствует уровням предыдущих лет.