В Башкирии посчитали новорожденных, брачующихся и разведенных.

В Башкирии за январь 2025 года родился 2741 младенец. Это на 72 новорожденного меньше, чем в январе 2024-го, сообщили статистики республики.
В январе 2025-го в регионе умерли 4837 человек. Это также на 72 человека меньше, чем в январе 2024-го (4909 умерших).
Между тем, по сравнению с началом прошлого года, в Башкирии стали больше жениться. Так, в январе 2025-го семейными узами скрепили себя 1323 пары «против» 990 пар в январе 2024 года.
Разводиться в республике стали меньше. В январе текущего года расторгли свой брак 999 семейных пар. В январе 2024 года разводов было намного больше — 1447.