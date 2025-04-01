В Челябинских МФЦ начали выдавать готовые документы через постаматы. Специальные ящики теперь есть не только в главном многофункциональном центре на улице Труда, но и в офисах на проспекте Победы, улицах Комарова, Новороссийской и Набережной. По желанию горожанина, в постамат могут положить СНИЛС, ИНН, выписку из ЕГРН, документы от налоговой службы, сертификат на материнский капитал или уведомление о распоряжении средствами маткапитала, справку о судимости или административном наказании, бумаги о регистрации права и повторные свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния. Чтобы забрать свои документы из ячейки, а не ждать очереди на прием, нужно при обращении в МФЦ подписать согласие на получение готовых бумаг через постамат. Об исполнении заявки известят смс-кой или по электронной почте. В сообщении укажут код, с помощью которого можно открыть ящик с документом. Правда, после этого придется поторопиться: забрать готовые свидетельства или справки из постамата нужно в течение трех рабочих дней.