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В Беларуси предприятие выпустило карамельный сыр

Карамельный сыр появился в продаже в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси предприятие выпустило карамельный сыр. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Бабушкина крынка».

В сообщении сказано, что речь идет про популярный вид сыр brunost, для которого характерен карамельный запах. Название дословно переводится как «коричневый сыр». Родина указанного вида сыра — Норвегия. Фасуется белорусский сыр по 500 граммов.

Ранее в Беларуси мясокомбинат выпустил колбасу, которую можно намазать на хлеб.

Тем временем в Беларуси мясокомбинат выпустил колбасу со вкусом хамона.

А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».