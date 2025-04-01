В Беларуси предприятие выпустило карамельный сыр. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Бабушкина крынка».
В сообщении сказано, что речь идет про популярный вид сыр brunost, для которого характерен карамельный запах. Название дословно переводится как «коричневый сыр». Родина указанного вида сыра — Норвегия. Фасуется белорусский сыр по 500 граммов.
Ранее в Беларуси мясокомбинат выпустил колбасу, которую можно намазать на хлеб.
Тем временем в Беларуси мясокомбинат выпустил колбасу со вкусом хамона.
А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».