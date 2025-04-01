Новые правила проката СИМ в Нижнем Новгороде вводятся с 2 апреля

Кроме того, с 2 апреля начинает действовать запрет на движение и парковку СИМ сразу на нескольких участках города. В этих зонах с завтрашнего дня появятся соответствующие знаки. Также расширен список территорий, где скорость самокатов будет ограничена. С основными компаниями по прокату («Юрент», «ВУШ» и «Яндекс») было подписано соглашение, в котором закреплены как ранее действовавшие правила, так и новые обязательства, согласованные с операторами. Представители компаний подтвердили свою готовность работать в новых условиях.