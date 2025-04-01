В Новосибирске перед Пасхой подорожали яйца и творог

Творог, который часто используется для приготовления пасхальных блюд, также подорожал. В большинстве магазинов его стоимость превысила 500 рублей за килограмм, а фермерский творог стоит более 600 рублей. По данным экспертов, рост цен на этот продукт связан не только с сезонным спросом, но и с общими тенденциями в молочной отрасли.