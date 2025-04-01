В иркутском техникуме поставили двери с окнами в туалете

В техникуме индустрии питания Иркутска появились нестандартные двери в женском туалете — с прозрачными окнами. Информация об этом появилась в местных пабликах. Затем КП-Иркутск удалось получить фотографии. По ним видно, что через окно можно по плечи видеть стоящего человека.