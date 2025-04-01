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В иркутском техникуме поставили двери с окнами в туалете

Это сделано для борьбы с курильщиками.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В техникуме индустрии питания Иркутска появились нестандартные двери в женском туалете — с прозрачными окнами. Информация об этом появилась в местных пабликах. Затем КП-Иркутск удалось получить фотографии. По ним видно, что через окно можно по плечи видеть стоящего человека.

— Хорошо, что хотят искоренить вредную привычку, но теперь все видят, кто и чем занимается в туалете, — поделился один из студентов.

Тем временем в комментариях под постами разгорелись настоящие споры. Одни поддерживают руководство техникума, другие считают, что это нарушение приватности. Третьи предлагают альтернативные методы борьбы с курением. Администрация техникума пока не прокомментировала ситуацию.