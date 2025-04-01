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Синим цветом загорятся улицы Екатеринбурга

В Международный день информирования об аутизме, 2 апреля, Екатеринбург в десятый раз присоединится к акции «Зажги синим».

В этот вечер центральные улицы города и фасады знаковых зданий будут украшены синей подсветкой, сообщает пресс-служба управления культуры администрации.

Синим цветом будет подсвечено здание городской администрации, Городской дом музыки, Екатеринбургский театр современной хореографии и Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие». На внешних экранах театра балета «Щелкунчик», Театра юного зрителя и Театра кукол будут транслироваться тематические ролики.

Синяя иллюминация будет украшать проспект Ленина от улицы Московской до Бажова и улицу Свердлова от Шевченко до Челюскинцев. Кроме того, в рамках акции в Екатеринбурге и городах области ежегодно проводятся уникальные «Уроки доброты», разработанные местными специалистами.