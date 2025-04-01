Синим цветом загорятся улицы Екатеринбурга

Синяя иллюминация будет украшать проспект Ленина от улицы Московской до Бажова и улицу Свердлова от Шевченко до Челюскинцев. Кроме того, в рамках акции в Екатеринбурге и городах области ежегодно проводятся уникальные «Уроки доброты», разработанные местными специалистами.