Синим цветом загорятся улицы Екатеринбурга

В этот вечер центральные улицы города и фасады знаковых зданий будут украшены синей подсветкой, сообщает пресс-служба управления культуры администрации.
Синим цветом будет подсвечено здание городской администрации, Городской дом музыки, Екатеринбургский театр современной хореографии и Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие». На внешних экранах театра балета «Щелкунчик», Театра юного зрителя и Театра кукол будут транслироваться тематические ролики.
Синяя иллюминация будет украшать проспект Ленина от улицы Московской до Бажова и улицу Свердлова от Шевченко до Челюскинцев. Кроме того, в рамках акции в Екатеринбурге и городах области ежегодно проводятся уникальные «Уроки доброты», разработанные местными специалистами.