Фламинго прибыли, дрофы и журавли исчезают. Как в Крыму живется птицам?

С каждым годом все меньше синиц. Реже залетают сороки, в парках и городских лесополосах сойки стали редкими гостями. Очень может быть, что лет через пять-семь и воробьи станут редкими. Для них теперь тяжелое время года не только зима с ее холодом, в это время все-таки можно прокормиться крошками и зернышками. Но вот летом воробьям требуются насекомые — птенцов можно выкормить только ими. А в городах газоны и парки обрабатывают «химией», траву везде, включая спальные районы, выкашивают несколько раз с весны до осени «под ноль». Так что, корма для этих городских птиц нет.