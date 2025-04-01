Фламинго прибыли, дрофы и журавли исчезают. Как в Крыму живется птицам?

Есть и такие, что просто числятся в составе орнитофауны, но «вживую» специалисты их давно не видели. Подробнее — в нашем материале.
Эй, залетные!
В Крыму готовится издание новой региональной Красной книги. Состав охраняемых видов изменился: какие-то были в перечень занесены, какие-то уже исключены из него. Исключают из Красной книги Крыма по разным причинам.
Как рассказал «АиФ-Крым» профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Иванов, в новом издании Красной книги Крыма не будет 8 видов, которые ранее считались охраняемыми. Так, серого жаворонка орнитологи не наблюдали десять последних лет, гнезда камышовки-барсучка фиксировали в последний раз в 2010 году, хотя на пролете она встречается. Примерно та же история с желтоголовым корольком и красноголовым сорокопутом. На зимовку в небольших количествах прилетают серые сорокопуты, прямых угроз для них в Крыму не выявлено, потому и мер охраны не предусмотрено. Большие веретенники тоже потомство на полуострове не выводят, но останавливаются здесь во время миграций.
Порадоваться можно только за сипуху. Она — из «понаехавших», точнее, поналетевших видов. Впервые ученые обнаружили этого представителя сов в конце 1990-х годов. Залетевшим в Крым (или выпущенным людьми) птицам новые территории пришлись по вкусу, и они стали их осваивать. Процессу поспособствовало и то, что сипухи терпимы к людям, охотно пользуются уже готовыми «убежищами» — от развалин всевозможных строений до обитаемых жилых домов. Причем и в сельской местности, и в городах. Некоторые минусы городов вроде шума, ночного искусственного света и прочего с лихвой компенсируются изобилием пищи. Что-что, а полчища грызунов тут не иссякают.
Еще один «исключенный» — ходулочник, обитатель водоемов. Численность его упала после того, как перестал действовать Северо-Крымский канал и высохли некоторые озера. Но считается, что птица вне угрозы исчезновения.
«Стоит напомнить, что численность — это неточный ориентир для оценок угроз, если принимать во внимание только голые цифры, — напомнил Сергей Иванов. — Численность любого вида в природе не бывает одинаковой — в разной степени и с разным периодом она у любого вида меняется, и это нормальное явление. Отличить его от угрозы для вида под влиянием человека может только ученый, знающий его биологию и экологию, проводящий мониторинг этой популяции на протяжение нескольких лет».
И воробьев не увидим?
Впрочем, сам список охраняемых пернатых уменьшился ненамного. Пополнили Красную книгу Крыма 7 новых видов: гагара чернозобая, поганки — серощекая и красношейная, кобчик, хрустан, клуша и горлица обыкновенная. Всего же в региональный реестр охраняемых птиц внесено 67 видов пернатых, из них 38 — «обитатели» Красной книги РФ.
Остальные виды птиц в России более-менее обычны, но в Крыму им приходится трудно. Места, где они могут жить, стремительно сокращаются и исчезают. Так происходит со степной пустельгой, тиркушей луговой, зимородком. Другим тяжело дается зимовка или пролет над Крымом, третьи вообще являются объектом охоты.
Сейчас настоящая трагедия происходит в степи. Эта территория стремительно изменяется. И распахивание земель — не единственное изменение, которое приводит к исчезновению пернатых обитателей.
«Уцелевшие участки степи интенсивно засаживаются лесными культурами: гледичией, сосной крымской, лохом узколистным, — перечислил Сергей Иванов. — Под мичуринским лозунгом: “И зашумят леса в голодной степи”. Во-первых, не зашумят. Восстанавливать леса можно и нужно там, где их вырубили. А в степных районах потому и степь, что здесь климатические условия пригодные только для травянистой растительности, и именно степной. Во-вторых, мы при этом безвозвратно теряем биологическое разнообразие, которое в степи на порядок выше, чем в лесу. А “голодная степь” — это выдумки. Степь имеет самые плодородные земли».
Городские жители могут заметить, что и здесь стало меньше птиц. Вездесущие голуби, черные и серые вороны процветают, поскольку для них тут пищи много. А вот галки уже почти не встречаются. В Симферополе последние галки жили в университетском Ботаническом саду — пока не вырубили огромные тополя, которые росли по берегу Салгира. Галки строили гнезда в дуплах этих тополей. Деревья вырубили, птицам просто негде стало гнездится. Тоже самое происходит и с маленькими совами-сплюшками, особенно в южнобережных наших городах.
С каждым годом все меньше синиц. Реже залетают сороки, в парках и городских лесополосах сойки стали редкими гостями. Очень может быть, что лет через пять-семь и воробьи станут редкими. Для них теперь тяжелое время года не только зима с ее холодом, в это время все-таки можно прокормиться крошками и зернышками. Но вот летом воробьям требуются насекомые — птенцов можно выкормить только ими. А в городах газоны и парки обрабатывают «химией», траву везде, включая спальные районы, выкашивают несколько раз с весны до осени «под ноль». Так что, корма для этих городских птиц нет.
Рекорды крымских птиц.
Самая яркая — золотистая щурка. Ее оперение переливается оттенками желтого, зеленого, голубого, коричневого. Соперничать по интенсивности окраски со щуркой может зимородок. Его наряд — сизо-голубого цвета с яркими пятнышками, а грудка — рыжая с белыми крапинками. Яркое оперение у сизоворонки: синее, бирюзовое, цвета морской волны и у иволги — желтое с темно-коричневым.
Самая большая — черный гриф. Размах его крыльев — до трех метров, длина — до метра.
Самая тяжелая — дрофа. Самцы могут достигать веса до 15 кг.
Самая маленькая — желтоголовый королек. Вес может быть от 4 до 8 грамм, но не больше.
Самая певучая — южный соловей. Лидер и по громкости, и по чистоте звуков песни.
Самая неутомимая — белобрюхий стриж. Практически все время в воздухе, питается на лету, гнездится в отверстиях скал.
Как сохранить?
В Крыму от года к году ухудшается положение степных птиц, отметил старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ Григорий Прокопов.
«Еще 5 лет назад на полуострове были пастбища, земли запаса, неудобья, то сейчас все распахано, — рассказал он. — И неважно, будет ли урожай. Зачастую главное для аграриев — получить дотацию и освоить землю. Пестициды выливаются на поля тоннами. Каждый год на полях регистрируется протравленное красное зерно. И можно говорить, что западная (тарханкутская) популяция дроф практически исчезла. Если раньше мы здесь весной учитывали 250−300 дроф — предположительно оседлая группировка — то в этом году было зафиксировано всего-навсего 5 птиц. Конечно, исследования будут продолжены, не хочется верить, что все настолько печально».
Ученый упомянул, что также здесь была практически полностью уничтожена популяция журавля-красавки: предпролетное скопление на озере Джарылгач, которое насчитывало более 600 особей, полностью исчезло. Остаткам птиц закрепиться на оставшихся целинных участках не дают охотники, которые в это время проводят натаску собак.
Современный равнинный Крым сейчас больше напоминает пустыню. Исчез даже суслик, который раньше считался злостными вредителем. Но ведь это был еще и важный кормовой ресурс для таких охраняемых видов как курганник и балобан, численность которых опять начала стремительно сокращаться.
«Единственное место, где жизнь еще теплится — Керченский полуостров, хотя и здешние степные пространства быстро осваиваются: красочные тюльпанные степи засеваются горохом и кинзой, — сообщил Григорий Прокопов. — Не остается мест для гнездования болотной совы, постоянные обработки полей и раннее созревание урожая не дает возможности дрофе и красавке вывести потомство на сельхозугодьях, в то время как целины практически не осталось. Даже на ООПТ птицам нет покоя: интенсивный выпас и распашка в Караларском парке, покатушки на мотоциклах, охотники за металлом… Да проведение любительской и спортивной охоты на ООПТ разрешили. Недавно видели на Караларе дрофу с выбитыми перьями».
По его словам, в этом году холодная зима выдавила из Калмыкии стрепета, небольшая часть популяции зимовала и у нас. Регулярно на пролете кто-то из птиц появляется. Кто-то даже пытается обосноваться. Так, в прошлом году была зафиксирована попытка гнездования соловьиной широкохвостки, в этом найдена славка Рюппеля. Качественные изменения тоже происходят. Чего стоит появление колонии фламинго в прошлом году на Сиваше и образование оседлой популяции редчайшей утки савки на Сакских озерах. Вопрос всегда один: как это сохранить?