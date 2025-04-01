Заболеваемость ОРВИ в Самарской области снизилась почти на 20%

В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 19,8% и в возрастных группах: 0−2 года на 21,2,5%, 3−6 лет на 18%, 7−14 лет на 35,9%, 15 лет и старше на 16,3%.