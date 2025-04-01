Заболеваемость ОРВИ в Самарской области снизилась почти на 20%

Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 39,6%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0−2 года на 70,4%, 3−6 лет на 53,6%, 7−14 лет на 53,2%.
В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 19,8% и в возрастных группах: 0−2 года на 21,2,5%, 3−6 лет на 18%, 7−14 лет на 35,9%, 15 лет и старше на 16,3%.
По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А (H1N1), при этом преобладают вирусы гриппа B, среди вирусов негриппозной этиологии преобладают вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы.
Для защиты организма от вирусов гриппа и ОРВИ необходимо соблюдать неспецифические меры профилактики:
— избегать общения с людьми, у которых есть признаки заболевания (насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела);
— после каждой поездки в общественном транспорте, по приходу домой, необходимо тщательно мыть руки. При себе рекомендуется иметь антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный гель;
— при контакте с больным членом семьи использовать медицинскую маску;
— следовать правилу «респираторного этикета» (здоровым не касаться руками носа, рта и глаз, а больным не посещать общественные места без медицинских масок, кашлять и чихать в носовые платки);
— чаще проводить влажную уборку и проветривание помещений.
При первых симптомах заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу. Следует помнить, что раннее обращение за медицинской помощью позволяет своевременно установить правильный диагноз, назначить адекватное лечение, снизить риск осложнений.