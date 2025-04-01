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В Нижнем Тагиле начали принимать заявления в первый класс

Заявления от родителей в школы принимают с 1 апреля 2025 года.
Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле в полночь 1 апреля 2025 года началась запись детей в первые классы городских школ. 1 сентября за парты впервые сядут 3 700 юных тагильчан. Об этом пишет издание Тагил. Лайф.

Утром 1 апреля родители будущих учеников подали в школы Нижнего Тагила больше 2 000 заявлений. Большая часть из них в электронном виде.

Также родители или законные представители будущих первоклассников могут подать заявления в учебные заведения через МФЦ или непосредственно в школу.

Прием заявлений в школы Нижнего Тагила проходит в два этапа. До 30 июня в учебные заведения принимают детей, которые проживают на закрепленной за конкретной школой территории, а также детей, братья и сестры которых учатся в этой же школе.

С 6 июля по 5 сентября в школы принимают всех остальных при наличии мест. В этот период заявление можно подать в любую школу.