В Нижнем Тагиле начали принимать заявления в первый класс

В Нижнем Тагиле в полночь 1 апреля 2025 года началась запись детей в первые классы городских школ. 1 сентября за парты впервые сядут 3 700 юных тагильчан. Об этом пишет издание Тагил. Лайф.
Утром 1 апреля родители будущих учеников подали в школы Нижнего Тагила больше 2 000 заявлений. Большая часть из них в электронном виде.
Также родители или законные представители будущих первоклассников могут подать заявления в учебные заведения через МФЦ или непосредственно в школу.
Прием заявлений в школы Нижнего Тагила проходит в два этапа. До 30 июня в учебные заведения принимают детей, которые проживают на закрепленной за конкретной школой территории, а также детей, братья и сестры которых учатся в этой же школе.
С 6 июля по 5 сентября в школы принимают всех остальных при наличии мест. В этот период заявление можно подать в любую школу.