Олег Браташ рассказал, чего не хватает «Металлургу» для победы над «Авангардом»

После победы «ястребов» со счётом 2:1 в овертайме в третьем матче серии Браташ отметил, что главные проблемы магнитогорцев — это травмы ключевых игроков и неоптимальное состояние лидеров. Несмотря на это, команда Разина не уступает в игровом плане, но решения зависят от мелочей.