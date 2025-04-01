Олег Браташ рассказал, чего не хватает «Металлургу» для победы над «Авангардом»

Олег Браташ, бывший главный тренер «Лады», прокомментировал ход серии первого раунда Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом». Он подчеркнул, что команда из Магнитогорска демонстрирует достойную игру, но омский «Авангард» выглядит сильнейшим соперником, с которым трудно справиться даже на равных.
После победы «ястребов» со счётом 2:1 в овертайме в третьем матче серии Браташ отметил, что главные проблемы магнитогорцев — это травмы ключевых игроков и неоптимальное состояние лидеров. Несмотря на это, команда Разина не уступает в игровом плане, но решения зависят от мелочей.
Напомним, «Авангард» ведёт в серии 3−0. Сегодня, 1 апреля, в Омске состоится четвёртый матч серии, в случае победы в нём омичи обеспечат себе выход в следующий раунд плей-офф.