Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ

В этом году ОГЭ и прием на обучение по программам среднего и среднего профессионального образования будет проходить в особом порядке в трех регионах: в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Власти этих регионов получат право устанавливать перечень профессий, принимать на обучение по которым будут вне зависимости от результатов ОГЭ, если есть аттестат об основном общем образовании.