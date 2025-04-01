МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех регионах, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
В этом году ОГЭ и прием на обучение по программам среднего и среднего профессионального образования будет проходить в особом порядке в трех регионах: в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Власти этих регионов получат право устанавливать перечень профессий, принимать на обучение по которым будут вне зависимости от результатов ОГЭ, если есть аттестат об основном общем образовании.
Для получения аттестата тем, кто планирует поступать в техникум и колледж, в экспериментальных регионах нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.
Изначально предлагалось установить особый порядок сдачи ОГЭ в 12 регионах. Но депутаты скорректировали список с учетов готовности регионов к эксперименту в соответствии с критериями, определенными правительством.