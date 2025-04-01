Каждый четверг и воскресенье из Уфы в Батуми будут летать пассажирские самолеты

24 апреля из Уфы в Батуми запустят прямые авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
Полеты будут выполняться авиакомпанией Red Wings два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям на самолетах Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно способно уместить на своем борту сотню пассажиров.
Расписание рейсов:
— вылет из Уфы в 23:50 (местное время), время в пути — 3 часа 25 минут.
— обратный рейс из Батуми в 03:50 (местное время).
В уфимском аэропорт напомнили, что из столицы республики также выполняются прямые рейсы в Тбилиси авиакомпанией «Азимут» по вторникам и пятницам.
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