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Первый трехсекционный трамвай «МиНиН» вывели на обкатку в Нижнем Новгороде

Транспорт курсирует по маршрутам № 6 и № 7.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

1 апреля в Нижнем Новгороде начали обкатывать первый трехсекционный трамвай «МиНиН» — транспорт проходит испытания на маршрутах № 6 и № 7. Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Экологические проекты».

Обкатку необходимо провести для сертификации новых вагонов — испытания проводят на наиболее востребованных у нижегородцев маршрутах. В дальнейшем трехсекционные трамваи продолжат работать на них.

«Испытания вагона проводятся без пассажиров в течение нескольких дней для оценки всех характеристик трамвая, проверки готовности систем и инфраструктуры, в том числе с точки зрения соблюдения габаритов. Отметим, что вместимость трамвая составляет более 260 человек, мест для сидения — 61», — говорится в сообщении.

Низкопольные вагоны оснащены местами для инвалидной коляски, местом для велосипеда, аппарелями. В рамках концессионного соглашения в Нижний Новгород поставят 26 трехсекционных трамваев.