Первый трехсекционный трамвай «МиНиН» вывели на обкатку в Нижнем Новгороде

«Испытания вагона проводятся без пассажиров в течение нескольких дней для оценки всех характеристик трамвая, проверки готовности систем и инфраструктуры, в том числе с точки зрения соблюдения габаритов. Отметим, что вместимость трамвая составляет более 260 человек, мест для сидения — 61», — говорится в сообщении.