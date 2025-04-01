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В Петербурге стартовал прием заявлений на запись ребенка в первый класс

МФЦ Петербурга начали запись в первые классы: сроки и условия.

Источник: СПБ ГКУ «МФЦ»

С 1 апреля МФЦ в Петербурге начали принимать заявления на запись детей в первые классы школ. Это первый этап записи, который продлится до конца июня.

Как организована работа МФЦ для записи в школы?

В 9:30, согласно графику, в Петербурге открыли двери 63 многофункциональных центра. Для приема документов в них организована работа 1 022 окон, рассказали во вторник в пресс-службе СПБ ГКУ «МФЦ».

Первый этап записи в школу: что нужно знать родителям?

На первом этапе можно подать заявления в школы по месту проживания, также принимаются документы от родителей-льготников. Продлится он с 1 апреля по 30 июня. Время подачи заявления на этом этапе не играет роли при зачислении в школы.

Второй этап зачисления в школы Петербурга: особенности.

Второй этап продлится с 6 июля по 5 сентября. В это время можно будет записаться в школу независимо от места проживания, но зачислять будут на оставшиеся места и в порядке подачи заявления.

Подать заявление можно также в электронном формате — на федеральном и региональном порталах «Госуслуг».