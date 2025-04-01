В Петербурге стартовал прием заявлений на запись ребенка в первый класс

С 1 апреля МФЦ в Петербурге начали принимать заявления на запись детей в первые классы школ. Это первый этап записи, который продлится до конца июня.
Как организована работа МФЦ для записи в школы?
В 9:30, согласно графику, в Петербурге открыли двери 63 многофункциональных центра. Для приема документов в них организована работа 1 022 окон, рассказали во вторник в пресс-службе СПБ ГКУ «МФЦ».
Первый этап записи в школу: что нужно знать родителям?
На первом этапе можно подать заявления в школы по месту проживания, также принимаются документы от родителей-льготников. Продлится он с 1 апреля по 30 июня. Время подачи заявления на этом этапе не играет роли при зачислении в школы.
Второй этап зачисления в школы Петербурга: особенности.
Второй этап продлится с 6 июля по 5 сентября. В это время можно будет записаться в школу независимо от места проживания, но зачислять будут на оставшиеся места и в порядке подачи заявления.
Подать заявление можно также в электронном формате — на федеральном и региональном порталах «Госуслуг».