Ильсур Метшин: «Цветочное оформление — “фишка” Казани, которую полюбили горожане и гости столицы»

«Одним из приоритетов работы городской администрации является благоустройство и озеленение, включая цветочное оформление. Это “фишка” Казани, которую полюбили как сами горожане, так и гости столицы. Технологии не стоят на месте и в благоустройстве в том числе, поэтому нами было принято решение о строительстве новых теплиц. Мы не только почти в два раза увеличим площади теплиц и в 2,5 раза прирастем в количестве рассады, но будем применять новые технологии для выращивания многолетних и однолетних цветов, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. — Самое главное, мы будем иметь свое серьезное хозяйство по выращиванию цветочной рассады, чтобы в сезон можно было высадить как можно больше однолетних и многолетних цветов на улицах и проспектах нашего города».