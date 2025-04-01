Ильсур Метшин: «Цветочное оформление — “фишка” Казани, которую полюбили горожане и гости столицы»

Завершается строительство нового тепличного комплекса «Горводзеленхоза». Здесь ежегодно будут выращивать рассаду 2,5 млн. различных цветов — в 2,5 раза больше, чем в старом комплексе. Радовать яркими красками казанцев будут до 35 сортов петунии, сальвии, целозии, гвоздики, бархатцы, конечно же, тюльпаны. Мэр Казани Ильсур Метшин провел совещание на объекте, где рабочие приступили к монтажу шести различных систем полива, устанавливают шторки и прокладывают 17,5 тыс. метров труб отопления.
Мэр Казани Ильсур Метшин провел выездное совещание на строительстве нового тепличного комплекса «Горводзеленхоза». Он возводится на улице Даурская рядом с базой предприятия и придет на смену устаревшим теплицам на ул. Хади Такташ. Прежние теплицы были построены в 1980-х годах и нуждались в значительном ремонте. Они не были технически оснащены и в уходе за цветами требовали большую долю ручного труда работниц «Горводзеленхоза».
Новый современный тепличный комплекс позволит значительно увеличить объемы озеленения города. Площадь строящихся теплиц 11,5 кв. метров, что почти вдвое больше прежних. Увеличившаяся площадь и современная система оснащения теплиц позволят выращивать в них почти в 2,5 раза больше цветов — 2,5 млн. штук вместо 1,1 млн. штук до этого.
«Одним из приоритетов работы городской администрации является благоустройство и озеленение, включая цветочное оформление. Это “фишка” Казани, которую полюбили как сами горожане, так и гости столицы. Технологии не стоят на месте и в благоустройстве в том числе, поэтому нами было принято решение о строительстве новых теплиц. Мы не только почти в два раза увеличим площади теплиц и в 2,5 раза прирастем в количестве рассады, но будем применять новые технологии для выращивания многолетних и однолетних цветов, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. — Самое главное, мы будем иметь свое серьезное хозяйство по выращиванию цветочной рассады, чтобы в сезон можно было высадить как можно больше однолетних и многолетних цветов на улицах и проспектах нашего города».
В теплицах проложили 17,5 тыс. метров труб отопления. Рабочие завершают монтаж систем полива — их будет шесть. В частности, верхний капельный полив предназначен для дозированной подачи раствора в корневую зону через капельницы. Капельный полив на столах необходим для тюльпанов, раствор будет подаваться через перфорированные шланги. Верхний полив или «дождевание» предназначен для рассады и поддержки влажности. Система испарительного увлажнения («туман») необходима для искусственного снижения температуры и увлажнения воздуха. Основная система «прилив-отлив» для однолетних цветов и тюльпанов обеспечивает равномерное питание и многократное использование раствора.
«Это абсолютно новая, современная система полива, которая используюеся впервые в наших теплицах, она создает благоприятные условия для роста растений», — рассказал главный агроном «Горводзеленхоза» Ирек Гильманов.
Работы по строительству тепличного комплекса стартовали весной прошлого года, завершить их планируется в конце весны. На сегодня выполнены монтаж тепличных свай, бетонирование стоек и фундаментов, проведено остекление, проложены трубопроводы и ливневые канализации. Также на объекте монтируют оборудование для систем зашторивания, которая ограничит освещение вовне. Система будет использоваться в весенне-летний период, чтобы ограничить поступление прямых солнечных лучей. Кроме того, в теплице будет автоматическая система открытия форточек. По словам Ирека Гильманова, в старых теплицах сотрудники «Горводзеленхоза» проветривали помещение вручную. «Для благоприятного роста растений, чтобы воздух не застаивался, и не размножались бактерии, нужно систематически прогонять воздух, мы будем использовать систему принудительной циркуляции воздуха», — рассказал Ирек Гильманов.
Данные теплицы построены в соответствии с современными международными технологиями. При проектировании современной, технологичной теплицы учитывался опыт Рязани, там установлен особо прочный металла каркас, который изготавливают на производстве в Муроме. Площадь металла каркаса составляет 11 тыс. кв. метров, остекление — 18 тыс. кв. метров. Строительство теплицы осуществляется за счет городского бюджета.
Осенью специалисты «Горводзеленхоза» приступят к высадке луковиц тюльпанов. В январе будут засеивать порядка 30−35 сортов цветов: петуния, сальвия, агератум, цинерария, бегония, цинния, целозия, гвоздика, бархатцы и другие растения.
В совещании приняли участие заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, Руководитель МУП «Горводзеленхоз» Роза Заббарова, начальник управления капитального строительства и реконструкции исполкома Марат Самигуллин и другие.
Напомним, «Горводзеленхоз» занимается сохранением существующего зеленого фонда города и отвечает за озеленение улиц и парков Казани. Так, прошлым летом в столице Татарстана предприятие украсило цветами 84 улицы. Оформление было выполнено на площади 15 тыс. кв. метров. Более 2 тыс. цветочных кашпо вывесили на 27 участках вдоль основных магистралей. Для этого использовали 24,5 тыс. ампельных петуний — они сделали яркими привычные городские панорамы. Еще 22 объемные композиции, состоящие из 68 цветочных фигур, появились возле спортивных объектов и вдоль дорог в разных частях Казани.