Инсайдерские шутки. Врач Иванова рассказала, почему 1 апреля удлиняет жизнь

1 апреля отмечают День смеха. Все много и часто смеются, и это невероятно полезно. Как смех и юмор влияют на наше эмоциональное состояние и психическое здоровье?
Об этом aif.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии ИКПСР Пироговского университета Елена Иванова:
— Юмор позволяет играть с нашим видением мира, рассматривать вещи под разными углами и в разных перспективах, что, в свою очередь, позволяет нам поддерживать гибкость ума, критичность, а также эмоциональную устойчивость. Смех с физиологической точки зрения помогает снять напряжение на уровне тела, осуществить как бы перезагрузку на когнитивном уровне и получить или разделить позитивные эмоции с другими.
— Как отсутствие чувства юмора может сказаться на психическом состоянии человека?
— Слабо развитое чувство юмора может выражаться в ригидности точки зрения, социальном дистанцировании (ведь люди постоянно шутят и смеются в общении), а также часто низкой стрессоустойчивости, поскольку юмор и смех помогают нам выпустить пар в стрессовых ситуациях и найти поддержку у других.
— Насколько важно чувство юмора при выборе потенциального партнера?
— То, как человек шутит, отражает самые разные стороны его личности, поэтому для большинства людей чувство юмора играет большую роль в дружбе, романтических и других близких отношениях. Но шутить можно по-разному. Хорошо, если твой партнер шутит не столько над тобой, сколько вместе с тобой. А самых близких людей обычно связывают инсайдерские шутки — шутки про какой-то опыт, пережитый вместе.
— Правда ли, что развитое чувство юмора говорит о высоком уровне интеллекта? Или наоборот, «смех без причины — признак дурачины»?
— Действительно, установлены связи между отдельными параметрами чувства юмора и интеллектом, а также креативностью. Одаренные люди часто обладают и неординарным чувством юмора. Но связь эта нежесткая. Ведь не весь юмор высокоинтеллектуальный, а остроумные люди не всегда смешливы по натуре.
— Когда у ребенка появляется чувство юмора? Например, некоторые родители говорят о том, что их ребенок первый раз понял шутку и осмысленно засмеялся в возрасте шести лет.
— Чувство юмора начинает потихоньку развиваться с первых месяцев жизни. Уже в возрасте около полугода младенцы могут посмотреть на забавную для них игрушку, начать улыбаться, выражая позитивные эмоции и удовольствие от нее, а затем посмотреть на маму, продолжая улыбаться, и переводить взгляд с игрушки на маму и обратно. Таким образом, они в этом возрасте способны разделить позитивные эмоции по поводу какого-то внешнего предмета с другим. В дальнейшем развитии постепенно усложняется предмет, вызывающий веселье. В дошкольном возрасте дети способны понимать и создавать уже довольно сложные формы юмора, в том числе вербальные шутки, которые мы чаще всего называем юмором. Но и во взрослом возрасте чувство юмора продолжает развиваться уже в связи с развитием личности.