Инсайдерские шутки. Врач Иванова рассказала, почему 1 апреля удлиняет жизнь

— Чувство юмора начинает потихоньку развиваться с первых месяцев жизни. Уже в возрасте около полугода младенцы могут посмотреть на забавную для них игрушку, начать улыбаться, выражая позитивные эмоции и удовольствие от нее, а затем посмотреть на маму, продолжая улыбаться, и переводить взгляд с игрушки на маму и обратно. Таким образом, они в этом возрасте способны разделить позитивные эмоции по поводу какого-то внешнего предмета с другим. В дальнейшем развитии постепенно усложняется предмет, вызывающий веселье. В дошкольном возрасте дети способны понимать и создавать уже довольно сложные формы юмора, в том числе вербальные шутки, которые мы чаще всего называем юмором. Но и во взрослом возрасте чувство юмора продолжает развиваться уже в связи с развитием личности.