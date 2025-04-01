Kaspersky обнаружил в новых смартфонах шпиона, похищающего аккаунты

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. «Лаборатория Касперского» предупредила о новой, модифицированной версии трояна Triada, и перечислила опасности, которые исходят от него. Как сообщили в пресс-службе ИБ-компании, с этим вредоносным ПО можно столкнуться в смартфонах-подделках, купленных в онлайн-магазинах.