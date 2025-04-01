Kaspersky обнаружил в новых смартфонах шпиона, похищающего аккаунты

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. «Лаборатория Касперского» предупредила о новой, модифицированной версии трояна Triada, и перечислила опасности, которые исходят от него. Как сообщили в пресс-службе ИБ-компании, с этим вредоносным ПО можно столкнуться в смартфонах-подделках, купленных в онлайн-магазинах.
Новая версия Triada способна красть аккаунты пользователей в соцсетях — Telegram и TikTok, скрытно отправлять сообщения от лица жертвы в WhatsApp и Telegram, красть криптовалюту, следить за активностью человека в браузерах, подменять ссылки, подменять номера во время звонков, контролировать поток sms-сообщений, разрешать отправку премиум-sms для получения платных услуг, скачивать другие программы и мешать работе антифрод-систем (блокируя сетевые соединения).
«Зловредом оказались заражены совсем новые Android-устройства — подделки под разные популярные модели смартфонов. Ничего не подозревающий покупатель рискует приобрести такой гаджет, например, в онлайн-магазинах по сниженным ценам. С новой версией Triada столкнулись (с 13 по 27 марта) больше 2 600 пользователей в разных странах, большинство — в России», — предупредили специалисты.