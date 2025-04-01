ИЖС чего захотели

Строить коттеджи можно с помощью программ льготной ипотеки: семейной ипотеки и IT-ипотеки под 6%, которые сохранятся до 2030 года, а также военной ипотеки. Драйвером роста рынка является миграционная динамика региона (в 2023 и 2024 годах численность населения Прикамья после сокращения выросла на 2 тыс. и 4 тыс. человек соответственно). Ограничивает развитие рынка высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Руководитель Research & Decisions также отметила, что цена 1 кв. м городской новостройки почти вдвое превышает стоимость строительства индивидуального дома. К слову, если в начале 2024 года возведение ИЖС в Прикамье обходилось в среднем в 55−60 тыс. руб. за 1 кв. м, то сейчас — не менее 70−80 тыс. руб. за 1 кв. м (рост цен до 45%). Годовой рост цен на участки под ИЖС в регионе составил от 18% до 50%. «Коридор стоимости» земель под ИЖС в пригороде Перми составляет 70−100 тыс. руб. за «сотку». Готовые дома в пригороде Перми стоят в среднем около 100 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 16% больше, чем год назад.