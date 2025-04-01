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СУ СК начало проверку из-за нелегального хостела для мигрантов в Самаре

Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области начали доследственную проверку из-за нарушений миграционного законодательства в хостеле.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в многоквартирном доме в Октябрьском районе Самары работает нелегальный хостел для иностранцев.

Теперь следователи должны установить все обстоятельства случившегося.

Депутат Михаил Матвеев сообщил, что хостел располагается в доме по ул. Подшипниковая, 1/ Артиллерийская 34. По словам депутата, на «заведение» не раз жаловались остальные жильцы. При этом собственник помещения, занимаемого хостелом, в отместку перекрыл всему дому воду, так как вентили находятся на его территории. Также, Михаил Матвеев рассказал, что для разрешения ситуации с водой потребовалось даже вмешательство главы Самары Ивана Носкова. В итоге в хостел все же смогли зайти представители управляющей компании. Администраторы хостела объяснили случившееся коммунальной аварией.