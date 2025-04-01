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Омичи останутся без воды из-за работ водоканала

В Омске 7 апреля, в понедельник, специалисты водоканала проведут работы по переврезке водопровода.

Источник: Reuters

С 10:00 до 24:00 будут устранены старые участки и заменены на новые трубы в районе бульвара Архитекторов и улицы Крупской.

Из-за проведения данных работ временно отключат водоснабжение в нескольких домах. Отключение затронет жилые и административные здания по следующим адресам: бульвар Архитекторов — дома ½, 1/1, ⅙, а также улицу Крупской — дома 16, 16а и 16б. Жителям стоит заранее подготовиться к отключению воды и запастись необходимым количеством, чтобы минимизировать неудобства.

Работы планируют завершить в ночь на 8 апреля.