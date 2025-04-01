Омичи останутся без воды из-за работ водоканала

Из-за проведения данных работ временно отключат водоснабжение в нескольких домах. Отключение затронет жилые и административные здания по следующим адресам: бульвар Архитекторов — дома ½, 1/1, ⅙, а также улицу Крупской — дома 16, 16а и 16б. Жителям стоит заранее подготовиться к отключению воды и запастись необходимым количеством, чтобы минимизировать неудобства.