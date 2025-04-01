Часть СНТ в Ростовской области могут остаться без транспортного обслуживания

— Сегодня не обслуживается четыре сезонных маршрута, конкурсы были объявлены 21 марта в связи с их убыточностью. Это № 144, 105а, 119 и 145. При этом по итогам тендеров на пять лет уже выбрали перевозчиков для шести садово-огородных маршрутов: № 104, 109, 114, 114а, 138 и 139, — перечислил Христофор Ермашов.