Часть СНТ в Ростовской области могут остаться без транспортного обслуживания

В Ростовской области сезонные пассажирские перевозки к садовым товариществам начинаются с 1 по 15 апреля в зависимости от погоды. При этом несколько маршрутов сейчас остаются под вопросом из-за состояния дорог. Об этом на заседании в донском парламенте рассказал заместитель министра транспорта региона Христофор Ермашов.
— Ежегодно возникают одни и те же проблемы с неудовлетворительным дорожным покрытием. На сегодняшний день обслуживание маршрутов № 103, 107, 105, 116 и 136 не представляется возможным из-за неудовлетворительных дорожных условий. Министерство уже направило обращения в муниципальные образования для принятия мер, — сообщил Христофор Ермашов.
Чиновник добавил, что всего в Ростовской области действуют 599 межмуниципальных маршрутов, 24 из них — садовые (десять круглогодичных и четыре сезонных).
— Сегодня не обслуживается четыре сезонных маршрута, конкурсы были объявлены 21 марта в связи с их убыточностью. Это № 144, 105а, 119 и 145. При этом по итогам тендеров на пять лет уже выбрали перевозчиков для шести садово-огородных маршрутов: № 104, 109, 114, 114а, 138 и 139, — перечислил Христофор Ермашов.
По словам заместителя главы минтранса региона, сейчас ведется оптимизация маршрутной сети, и до конца года должны провести закупки на 2026 год. Параллельно разрабатываются региональный стандарт и региональный комплексный план транспортного обслуживания.