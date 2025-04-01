Путин подписал закон о сдаче двух ОГЭ для поступающих в колледжи

Проект внесла в Госдуму в январе 2025 года группа депутатов во главе с вице-спикерами Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). В первом чтении его приняли 12 февраля. В той редакции проекта предполагалось, что летом 2025 года в качестве эксперимента школьники из пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей — будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике, если они планируют продолжить обучение в колледже.