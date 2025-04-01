Изображение черного орла с буквой «О» признано экстремистским в Беларуси

В Беларуси признали экстремистским изображение черного орла с распростертыми крыльями и буквой «О». Подробнее рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Так, прокуратура Гомельщины во время надзорных мероприятий проанализировала сведения из милиции о том, что на маркетплейсах продаются товары с графическим изображением, которое пропагандирует идеи нацизма и национализма. В частности, в интернет-магазине OZON продавались футболки и спортивные костюмы с логотипом этой марки. Прокуратура вынесла «ОЗОН Маркет Бел» предписание, после чего их исключили из продажи.
Речь шла о товарах английской торговой марки одежды бренда, созданного и зарегистрированного в Великобритании в 1976-м анархистом Стефаном Рейнором. При этом логотип марки схож с «партийным орлом» Национал-социалистической рабочей партии Германии. Последний внесен в перечень нацистской символики и атрибутики.
— В отличие от оригинала, орел торговой марки держит в лапах круг в виде буквы «О» — сокращенного наименования бренда, а не свастику, — прокомментировали в прокуратуре.
Но при этом мониторинг показал, что из-за сходства логотипа с гербом фашистской Германии звучит критика со стороны населения. Все это способствует возникновению конфликтов на расовой, национальной, религиозной, иной социальной почве, в том числе в интернете. Также свободный оборот продукции с этим лого нивелирует у людей нетерпимость к нацизму, способствует искажению исторической памяти.
А Гомельская облкомиссия по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции согласилась, что в изображении торговой марки усматриваются признаки проявления экстремизма.
По заявлению прокуратуры Гомельской области изображение черного орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах круг в виде буквы «О», суд признал экстремистским материалом, из продажи убрали товары с этим изображением. Мининформации внесло данную информационную продукцию в республиканский список экстремистских материалов.
Тем временем МВД Беларуси сообщило, что три сотрудника БЖД задержаны за взятки, им грозит до 15 лет.