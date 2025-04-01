Изображение черного орла с буквой «О» признано экстремистским в Беларуси

Так, прокуратура Гомельщины во время надзорных мероприятий проанализировала сведения из милиции о том, что на маркетплейсах продаются товары с графическим изображением, которое пропагандирует идеи нацизма и национализма. В частности, в интернет-магазине OZON продавались футболки и спортивные костюмы с логотипом этой марки. Прокуратура вынесла «ОЗОН Маркет Бел» предписание, после чего их исключили из продажи.