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Новое отделение наркологической помощи откроют в Новосибирске в 2026 году

Ремонт одного из корпусов находится в завершающей стадии.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске откроют новое отделение неотложной наркологической помощи. Учреждение будет расположено на улице Бердышева в микрорайоне ОбьГЭС. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

— Капитальный ремонт одного из корпусов, в котором разместится отделение неотложной наркологической помощи с палатами интенсивной терапии, находится на завершающей стадии, — информируют в пресс-службе министерства.

Учреждение начнёт принимать пациентов уже в 2026 году.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирская область привлекла почти 500 новых медиков за год. Особое внимание уделяется целевой подготовке специалистов.