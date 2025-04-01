Новое отделение наркологической помощи откроют в Новосибирске в 2026 году

В Новосибирске откроют новое отделение неотложной наркологической помощи. Учреждение будет расположено на улице Бердышева в микрорайоне ОбьГЭС. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
— Капитальный ремонт одного из корпусов, в котором разместится отделение неотложной наркологической помощи с палатами интенсивной терапии, находится на завершающей стадии, — информируют в пресс-службе министерства.
Учреждение начнёт принимать пациентов уже в 2026 году.
Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирская область привлекла почти 500 новых медиков за год. Особое внимание уделяется целевой подготовке специалистов.