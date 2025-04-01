Водитель тягача выронил крупногабаритный тяжёлый груз на дорогу в Находке

Напоминаем, в прошлом году подобный инцидент на трассе Осиновка — Рудная Пристань привёл к человеческим жертвам: с тягача на проезжую часть упали железобетонные плиты, во внезапное препятствие врезались несколько автомобилей на полосе встречного движения. А в 2018 году на федеральной трассе А-370 под Сиреневкой плита ДСП выпала из грузовика и пробила лобовое стекло легкового автомобиля, ехавшего сзади, погибла трёхлетняя дочь водителя.