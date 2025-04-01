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Водитель тягача выронил крупногабаритный тяжёлый груз на дорогу в Находке

В Находке водитель тягача уронил груз на проезжую часть во время движения транспортного средства — обошлось без автокатастрофы в стиле «Пункта назначения», но полиция, тем не менее, заинтересовалась инцидентом, водителя привлекли к административной ответственности, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Инцидент произошёл в районе дома № 110 на Находкинском проспекте. С платформы тягача упали железные конструкции при повороте машины направо. Грузовик следовал по направлению от кольца Южного микрорайона к остановке «Моручилище».

Водитель оказался трезвым, право управления большегрузными транспортными средствами получил в 2004 году. В результате инцидента никто не пострадал, на мужчину составили административный материал по трём статьям:

статья 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»;

часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им» (путевого листа);

статья 11.23 КоАП РФ «Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей».

Напоминаем, в прошлом году подобный инцидент на трассе Осиновка — Рудная Пристань привёл к человеческим жертвам: с тягача на проезжую часть упали железобетонные плиты, во внезапное препятствие врезались несколько автомобилей на полосе встречного движения. А в 2018 году на федеральной трассе А-370 под Сиреневкой плита ДСП выпала из грузовика и пробила лобовое стекло легкового автомобиля, ехавшего сзади, погибла трёхлетняя дочь водителя.