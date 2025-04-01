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В Кировском районе Новосибирска без света остались почти 200 домов

Речь идет о 9 улицах.

Источник: Комсомольская правда

В первый день апреля жители нескольких улиц Кировского района Новосибирска столкнулись с временным отсутствием электроснабжения.

Перебои затронули дома на Тульской, Архитектурной, 2-й Архитектурной, а также улицах Успенского, Блока, Костычева, Римского-Корсакова, Немировича-Данченко и Телевизионной.

По данным официального городского портала «Мой Новосибирск», отключения коснулись не менее 176 жилых зданий.

Причиной временных неудобств стали плановые ремонтные работы на электросетях района. Коммунальные службы проводят необходимые технические мероприятия для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии.