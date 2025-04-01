Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области обнаружили незаконную ледовую переправу через Иртыш

В районе села Кузнецово жители организовали незаконную зимнюю трассу.
Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Омская транспортная прокуратура выявила незаконную ледовую переправу через реку Иртыш. В районе села Кузнецово Тевризского района местные автолюбители организовали зимнюю трассу. Подробности рассказали в Омской транспортной прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, переправа не была введена в эксплуатацию в установленном порядке, а надзор за движением транспорта и пешеходов отсутствовал.

В данный момент переправа заблокирована. Главе Тевризского района вынесено представление. Он обязан обеспечить контроль за участком, а также закрыть возможные выезды транспорт на опасный лед. Контроль исполнения представления районная прокуратура оставляет за собой.

Ранее мы писали, что с 28 марта в Омской области закрыты все официально работающие в зимний период переправы.