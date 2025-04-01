В Омской области обнаружили незаконную ледовую переправу через Иртыш

Омская транспортная прокуратура выявила незаконную ледовую переправу через реку Иртыш. В районе села Кузнецово Тевризского района местные автолюбители организовали зимнюю трассу. Подробности рассказали в Омской транспортной прокуратуре.
Как сообщили в ведомстве, переправа не была введена в эксплуатацию в установленном порядке, а надзор за движением транспорта и пешеходов отсутствовал.
В данный момент переправа заблокирована. Главе Тевризского района вынесено представление. Он обязан обеспечить контроль за участком, а также закрыть возможные выезды транспорт на опасный лед. Контроль исполнения представления районная прокуратура оставляет за собой.
Ранее мы писали, что с 28 марта в Омской области закрыты все официально работающие в зимний период переправы.