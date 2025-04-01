В волгоградских школах изменились правила приема детей мигрантов

Экзамены организуют в специальных пунктах при школах. За их прохождение платить не надо. Минимальный проходной балл — 3 из 5. При неудачной попытке пересдать его можно будет только через 3 месяца. При этом родители обязаны оплатить дополнительное обучение русскому языку.