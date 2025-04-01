В волгоградских школах изменились правила приема детей мигрантов

Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации РФ.
С 1 апреля 2025 года ребенок должен показать достаточное знание русского языка, чтобы поступить в школу. Соответствующий экзамен в устной и письменной формах будут сдавать все дети мигрантов. Для зачисления в 1-й класс достаточно устного тестирования.
Правила испытаний утвердили в Минпросвещения. Во время тестирования будущий ученик должен будет на слух понять предложение из 5−6 слов, повторить его. Затем ему предстоит уловить смысл короткого диалога и ответить на вопросы, воспринять небольшой текст и подобрать антонимы к словам.
От старшеклассников ждут того, что они смогут различить литературный язык и просторечие, сумеют составить диалоги и монологи, написать тексты в разных жанрах.
Экзамены организуют в специальных пунктах при школах. За их прохождение платить не надо. Минимальный проходной балл — 3 из 5. При неудачной попытке пересдать его можно будет только через 3 месяца. При этом родители обязаны оплатить дополнительное обучение русскому языку.