Право реновации участка под «Пермь-Сити» выставили на торги за 14 млн рублей

Как сообщают в министерстве, на участке площадью 2,56 га планируется возвести многофункциональный объект с коммерческой функцией, в состав которого войдут гостиница, конференц-залы, смотровая площадка и технопарк. Проект также предусматривает строительство подземных и наземных паркингов. Начальная цена лота — 14 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 апреля на электронной площадке «Сбербанк — АСТ».