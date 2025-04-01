«Бухгалтера взяли под стражу». В Минске директор, его зам, главбух и другие подчиненные годами грабили предприятие и пойдут под суд

В Минске будут судить главного бухгалтера предприятия и еще около десяти ее пособников. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры города Минска.
Фигурантами уголовного дела стали 10 человек: директор, его заместитель, главный бухгалтер, пять работников предприятия и еще два ИП. Руководителям инкриминируют хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по сговору. Других участников «цепочки» обвиняют в пособничестве в хищении, совершенном группой лиц по сговору в крупном размере.
Правоохранители установили, что обвиняемая — главный бухгалтер фактически управляла одним из предприятий Минска. И в течение 5 лет, договорившись с директором и замом, организовала отпуск продукции без оформления за наличные. В итоге работники предприятия принимали заказы на продукцию, на них составляли технологические карты, а сырье списывали, распределяя на официальные заказы. Вырученные деньги получала и хранила главбух. Из сумм почти все она оставляла себе, но часть платила работникам наличными якобы как зарплату.
Чтобы скрыть хищения продукции заключались фиктивные договоры с ИП. Им потом каждый месяц передавали данные для включения в акты выполненных работ, которые подписывал директором предприятия. После чего на расчетный счет ИП переводили деньги. Их обналичивали и тоже отдавали главбуху. За пять лет предприятию был причинен ущерб более чем на 360 тысяч белорусских.
До суда главбух помещена под стражу, остальные фигуранты — под мерой пресечения, не связанной с лишением свободы.
Тем временем МВД Беларуси сообщило, что три сотрудника БЖД задержаны за взятки, им грозит до 15 лет.