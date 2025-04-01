«Бухгалтера взяли под стражу». В Минске директор, его зам, главбух и другие подчиненные годами грабили предприятие и пойдут под суд

Правоохранители установили, что обвиняемая — главный бухгалтер фактически управляла одним из предприятий Минска. И в течение 5 лет, договорившись с директором и замом, организовала отпуск продукции без оформления за наличные. В итоге работники предприятия принимали заказы на продукцию, на них составляли технологические карты, а сырье списывали, распределяя на официальные заказы. Вырученные деньги получала и хранила главбух. Из сумм почти все она оставляла себе, но часть платила работникам наличными якобы как зарплату.