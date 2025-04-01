Госдума запретила навязывать потребителям допуслуги

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2025 года запрещает навязывать потребителям любые дополнительные товары, работы и услуги.
Потребитель будет вправе отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров (работ, услуг), а если они уже оплачены, то потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата денег. Требование о возврате уплаченной суммы должно быть удовлетворено в течение трех дней со дня его получения.
Продавцам (исполнителям, владельцам агрегаторов) запрещается проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров (выполнением работ, оказанием услуг). А если потребитель согласен с их приобретением (выполнением, оказанием), он должен будет подтвердить это в письменной форме. Соответствующие изменения вносятся в статью 16 закона «О защите прав потребителей».
Эти изменения позволят усилить защиту прав потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые не используют подобные уловки, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. А руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что под действие закона попадают любые товары, работы и услуги. По ее словам, закон следует рассматривать как системный шаг к формированию цивилизованного потребительского рынка.
«Важно защитить людей от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок. А продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов необходимо помнить, что навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона», — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Мишустин отмечал, что россияне жалуются в Роспотребнадзор на нарушение своих прав: например, при продаже билетов на самолет или поезд автоматически добавляется согласие на заключение договора добровольного страхования. С этим сталкиваются также жильцы многоквартирных домов при оплате коммунальных услуг; клиенты многих автосалонов; пациенты, с которых требуют плату за медицинские услуги, положенные по ОМС.
При этом, как отмечал премьер, тактика навязывания дополнительных услуг четко выстроена: человек не сразу понимает, что автоматическая отметка о согласии вынуждает его переплачивать, а при попытке отказаться ему грозят отказом в заключении договора и даже штрафом, или не дают обещанную скидку. В связи с этим новый закон требует письменного согласия на получение дополнительных товаров, работ или услуг. Автоматические отметки им не являются.