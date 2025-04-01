Госдума запретила навязывать потребителям допуслуги

При этом, как отмечал премьер, тактика навязывания дополнительных услуг четко выстроена: человек не сразу понимает, что автоматическая отметка о согласии вынуждает его переплачивать, а при попытке отказаться ему грозят отказом в заключении договора и даже штрафом, или не дают обещанную скидку. В связи с этим новый закон требует письменного согласия на получение дополнительных товаров, работ или услуг. Автоматические отметки им не являются.