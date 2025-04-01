Глава СКР потребовал доклад о расследовании аварии с участием автобуса в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании аварии с пассажирским автобусом в Уфе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Согласно данным следствия, ДТП произошло вчера, 31 марта, на проспекте Октября в районе остановки «Бульвар Славы». Шофер автобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт врезался в столб. В этот момент в салоне находилось около 20 пассажиров, нескольким из которых потребовалась помощь медиков.
Как рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, для оказания медпомощи были привлечены две бригады скорой помощи. Одного из пассажиров госпитализировали в городскую больницу № 21. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
По результатам процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
Глава СКР поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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