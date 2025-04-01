Глава СКР потребовал доклад о расследовании аварии с участием автобуса в Уфе

Согласно данным следствия, ДТП произошло вчера, 31 марта, на проспекте Октября в районе остановки «Бульвар Славы». Шофер автобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт врезался в столб. В этот момент в салоне находилось около 20 пассажиров, нескольким из которых потребовалась помощь медиков.