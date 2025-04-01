Угловой дом на Фонтанке получил статус памятника

Первоначально двухэтажное здание по проекту архитектора Андрея Михайлова отличалось гармоничными пропорциями. В первой половине XIX века его владелица, коллежская асессорша Е. И. Мусина-Пушкина, использовала дом для сдачи квартир внаем. В 1857 году купец М. В. Северов поручил архитектору Николаю Сычеву надстроить третий этаж и расширить здание, при этом сохранив его стилистическую целостность.