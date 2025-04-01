Угловой дом на Фонтанке получил статус памятника

Здание на углу набережной Фонтанки и Прядильного переулка официально признано памятником регионального значения. Этот дом, построенный в конце XVIII — начале XIX века, сохранил элементы классицизма и важен для исторического облика города.
Первоначально двухэтажное здание по проекту архитектора Андрея Михайлова отличалось гармоничными пропорциями. В первой половине XIX века его владелица, коллежская асессорша Е. И. Мусина-Пушкина, использовала дом для сдачи квартир внаем. В 1857 году купец М. В. Северов поручил архитектору Николаю Сычеву надстроить третий этаж и расширить здание, при этом сохранив его стилистическую целостность.
— Скромный декор фасада, созданного в эпоху эклектики, но в целом выдержанного в стилистике классицизма, призван напоминать об архитектуре ранее существовавшего дома, — уточнила пресс-служба КГИОП.
Сейчас дом расселен, но запланированы работы по его сохранению. В 2024 году КГИОП выдал задание на проект ремонта и адаптации здания, а в январе 2025-го — на реставрацию фасадов.