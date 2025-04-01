В Японии мужчину с параличом поставили на ноги

Наилучший эффект наблюдался у одного из пациентов. Ранее полностью парализованный, он начал снова учиться ходить. У другого значительно восстановилась подвижность в руках и ногах. При этом у двух других не было улучшений. Серьезных побочных эффектов не обнаружили.