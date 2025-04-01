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В Японии мужчину с параличом поставили на ноги

Пациенту помог укол стволовых клеток.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Мужчина в белой майке с костылем в руке
Источник: Freepik

В Японии парализованный мужчина смог встать на ноги после укола стволовых клеток. Разработку представили ученые из Университета Кэйо в Токио. Описание эксперимента опубликовали в журнале Nature.

В исследовании участвовали четверо мужчин старше 60 лет. В 2022 году им сделали инъекцию 20 миллионов нейральных стволовых клеток, созданных из уникальных перепрограммированных iPS-клеток. Специалисты смогли превратить их в нервные, которые способны восстанавливать поврежденные участки спинного мозга.

Операции провели через 14−28 дней после полученных пациентами травм. В этот период восстановление еще возможно.

Наилучший эффект наблюдался у одного из пациентов. Ранее полностью парализованный, он начал снова учиться ходить. У другого значительно восстановилась подвижность в руках и ногах. При этом у двух других не было улучшений. Серьезных побочных эффектов не обнаружили.

Результаты исследования открывают новые возможности в лечении не только травм позвоночника, но и нейродегенеративных заболеваний. Исследователи намерены продолжить клинические испытания, чтобы подтвердить действенность метода и сделать его доступным для большего количества людей.

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