В Японии мужчину с параличом поставили на ноги

В Японии парализованный мужчина смог встать на ноги после укола стволовых клеток. Разработку представили ученые из Университета Кэйо в Токио. Описание эксперимента опубликовали в журнале Nature.
В исследовании участвовали четверо мужчин старше 60 лет. В 2022 году им сделали инъекцию 20 миллионов нейральных стволовых клеток, созданных из уникальных перепрограммированных iPS-клеток. Специалисты смогли превратить их в нервные, которые способны восстанавливать поврежденные участки спинного мозга.
Операции провели через 14−28 дней после полученных пациентами травм. В этот период восстановление еще возможно.
Наилучший эффект наблюдался у одного из пациентов. Ранее полностью парализованный, он начал снова учиться ходить. У другого значительно восстановилась подвижность в руках и ногах. При этом у двух других не было улучшений. Серьезных побочных эффектов не обнаружили.
Результаты исследования открывают новые возможности в лечении не только травм позвоночника, но и нейродегенеративных заболеваний. Исследователи намерены продолжить клинические испытания, чтобы подтвердить действенность метода и сделать его доступным для большего количества людей.
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